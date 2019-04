São apenas 30 segundos que levantam o véu para o que aí vem.

14:29

A Netflix já partilhou o primeiro trailer da terceira parte da série espanhola de sucesso ‘La Casa de Papel’, da Netflix. São apenas 30 segundos que levantam o véu para o que aí vem.



No trailer, disponível no Youtube, voltam a ver-se as personagens que se tornaram um sucesso no início de 2018.



Tóquio, com um novo look, Rio, Denver e até o Professor, surgem nestes 30 segundos.



A estreia desta terceira parte está agendada para o dia 19 de julho, em exclusivo na Netflix.