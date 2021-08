O artigo 6º da Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital atribui à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) poderes para fiscalizar notícias falsas em textos, vídeos e áudios publicados não só por órgãos de informação tradicionais, mas também nas redes sociais e plataformas digitais.Mas o alargamento das competências do regulador obrigará a alterar a lei, tal como o próprio alerta no parecer sobre o diploma do PS que propõe a regulamentação do polémico artigo.