Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tutela não autorizou contratações da RTP

RTP tem de informar Ministério da Cultura antes de anunciar admissões externas.

Por Sónia Dias | 01:30

Nem o Ministério da Cultura nem o das Finanças têm conhecimento das contratações de Cândida Pinto e Helena Garrido como adjuntas de Maria Flor Pedroso na direção de Informação da RTP, apurou o CM. Sem a devida autorização do Governo, que tem de ser requisitada previamente por se tratarem de reforços externos à empresa pública, as duas admissões não são oficiais e podem vir a ser chumbadas pela tutela.



Contactado pelo CM, o Ministério da Cultura revela que "não foi consultado antes do anúncio público da contratação da nova Direção de Informação da RTP" e que, "à data de hoje [14 de novembro], ainda não deu entrada qualquer pedido de autorização prévia relativo a esta matéria".



A RTP, por sua vez, diz que "o processo de contratação dos dois novos elementos para a Direção de Informação da televisão pública está a seguir os trâmites formais normais".



A comunicação das contratações da jornalista da SIC Cândida Pinto e da ex-diretora do ‘Jornal de Negócios’ Helena Garrido para a direção da RTP, a 9 de novembro, gerou uma onda de contestação por parte da Comissão de Trabalhadores (CT), do movimento Precários e do Sindicato dos Jornalistas, que repudiaram estas "contratações de luxo".



"A Diretora de Informação da Televisão tem toda a legitimidade para propor a contratação de quem quiser, mas este Conselho de Administração, e nomeadamente o seu presidente não tem, nem a moral, nem legitimidade para aceitar estas contratações e ao fazê-lo revela que não tem a mínima capacidade para continuar à frente dos destinos da empresa", diz um comunicado da CT, intitulado ‘Uma pouca vergonha!’, recordando os trabalhadores que "já ultrapassam os 10 anos sem atualização salarial".