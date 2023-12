É oficial. Cristina Ferreira perdeu o público das manhãs em novembro. Há um mês a conduzir o ‘Dois às 10’, na TVI, ao lado de Cláudio Ramos - em substituição de Maria Botelho Moniz, que foi mãe -, a apresentadora não conseguiu recuperar a liderança no horário (entre as 10h00 e as 13h00), perdendo para ‘Casa Feliz’, da SIC. Mais ainda, os dois formatos ficaram mais distantes, com vantagem para o programa conduzido por João Baião e Diana Chaves.









Entre 6 e 30 de novembro, período em que Cristina Ferreira assumiu a apresentação das manhãs, de segunda a sexta-feira, o ‘Dois às 10’ registou 17,2% de share e uma audiência média de 280 300 telespectadores. No mesmo período, o ‘Casa Feliz’ atraiu 294 600 telespectadores e obteve 18,1% de share. Os dois programas ficaram assim separados por 0,9 pontos percentuais, ou seja, mais 0,2 do que em outubro, quando o formato da SIC fez 17,1% e o da TVI 16,4%.

De referir ainda que, na RTP 1, o ‘Praça da Alegria’ fechou o mês com 13,3% de share, menos 0,7 pontos percentuais do que em outubro.









Leia também SIC mais perto da TVI nas manhãs e tardes Nas tardes, a SIC também saiu a ganhar. ‘Júlia’ terminou novembro com uma quota de 12,6% (subiu 0,4 pontos percentuais em relação ao mês anterior) e uma audiência média de 310 800 telespectadores, vencendo ‘Goucha’, na TVI. O programa de Manuel Luís Goucha obteve um share de 12% (caiu 1,3 pontos) e atraiu em média 290 mil pessoas, perdendo o primeiro lugar para a rival.

Na RTP 1, ‘A Nossa Tarde’, com Tânia Ribas de Oliveira, foi visto por uma média de 212 500 telespectadores e fez 9,8% de share (mais 1 ponto do que no mês anterior), segundo os dados da GfK.