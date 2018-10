Milhões de brasileiros decidem nas eleições presidenciais o futuro de um país dividido

Urnas de voto serão abertas pelas 08h00 deste domingo.

Por Lusa | 06:55

Um total de 147,3 milhões de brasileiros são chamados a votar este domingo para as eleições gerais no país, onde estarão em disputa as eleições presidenciais, para o parlamento (Câmara dos Deputados e Senado) e para representantes dos governos regionais.

As urnas de voto serão abertas pelas 08h00 e têm o seu encerramento previsto para as 17h00 de cada fuso horário. As últimas urnas eletrónicas a fechar serão no estado do Acre, 21h00 em Lisboa.

Se houver uma falha na urna eletrónica e na impossibilidade de substituição por outra do mesmo tipo, é utilizado o sistema tradicional de voto.