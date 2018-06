Looks de verão estiveram em destaque.

01:30

O arranque do Rock in Rio Lisboa não podia ter sido melhor. O primeiro dia de um dos maiores festivais de música contou com o recinto cheio para receber nomes como Diogo Piçarra, Bastille e Muse. Com boa música e com as temperaturas quentes a ajudarem, foram muitas as caras conhecidas que se deslocaram até ao Parque da Bela Vista, em Lisboa, para receber mais uma edição do festival.