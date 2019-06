México reforça segurança na fronteira para evitar tarifas dos EUA

O Governo mexicano anunciou que vai mobilizar 6.000 membros da Guarda Nacional para a fronteira com a Guatemala para conter o fluxo de migrantes centro-americanos, numa tentativa de evitar a imposição de tarifas norte-americanas.

A decisão, anunciada na quinta-feira em Washington pelo chefe da diplomacia do México, Marcelo Ebrard, junta-se a outras medidas destinadas a desanuviar as tensões com o Presidente norte-americano, Donald Trump.

Trump acusa o México de pouco ou nada fazer para travar migrantes centro-americanos que se movem em grandes grupos pelo país rumo aos Estados Unidos, e já ameaçou retaliar com tarifas alfandegárias a partir de segunda-feira.