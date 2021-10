Adele lança primeiro êxito do álbum que retrata o "período mais turbulento da sua vida"

Depois de algum tempo sem novos lançamentos, Adele regressa agora com o single "Easy on me". A cantora britânica lançou esta sexta-feira a nova canção com o respectivo videoclipe e já está a ser um sucesso.

Poucas horas após o lançamento, o videoclipe de "Easy on me" já contava mais de 29 milhões de visualizações ao final da tarde desta sexta-feira na plataforma YouTube, ocupando ainda o segundo lugar no ranking das tendências musicais.

Também através das redes sociais, como é o caso do Twitter, os fãs têm estado a mostrar o seu agrado pela nova música da artista.

Este novo single é o primeiro avanço do quarto álbum, intitulado "30".

O novo disco de Adele chega ao público no dia 19 de novembro. Segundo divulgou a cantora, trata-se de um álbum dedicado ao filho de nove anos, Angelo, e conta vários episódios e razões pelas quais decidiu divorciar-se do pai, Simon Konecki.

Através do Twitter, Adele contou que "30" é o resultado do "período mais turbulento da sua vida".