Afro Nation volta à Praia da Rocha em Portimão com Burna Boy e 50 Cent

O festival Afro Nation volta, entre quarta e sexta-feira, à Praia da Rocha, em Portimão, no Algarve, com fãs de mais de 140 países e um cartaz encabeçado por Burna Boy e 50 Cent.

Aya Nakamura, Wizkid, Little Simz, Davido e Booba são outros dos principais destaques do cartaz de um evento que a organização classifica como "o maior festival de 'afrobeats' do mundo", realizado "num cenário sem igual", em pleno areal naquele concelho do distrito de Faro.

"O Afro Nation é global e une a diáspora de todo o mundo. O festival recebe fãs de mais de 140 países, bem como um número significativo de espectadores portugueses", referiu fonte da organização à Lusa, destacando os "altos padrões de qualidade" do evento, "tanto em termos de valor de produção quanto em termos de experiência para o público".

O cantor nigeriano Burna Boy, repetente na Praia da Rocha, onde esteve no ano passado, encabeça o primeiro dia de festival, na quarta-feira, em que também atuam Aya Nakamura, cantora francesa de origem maliana conhecida pelo tema "Djaja", Popcaan, Ayra Starr, Oxlade, The Compozers, Nelson Freitas, Nissi e Camidoh.

A animação na Praia da Rocha prossegue na quinta-feira, com o músico nigeriano Wizkid e a 'rapper' britânica Little Simz como cabeças de cartaz. Asake, Tayc, Bnxn, Black Sherif, Victony, Ms. Banks e Tyla sobem ao palco no mesmo dia.

O terceiro e último dia de Afro Nation, na sexta-feira, terá como principais destaques a estrela norte-americana de hip-hop 50 Cent, o músico nigeriano Davido e o 'rapper' francês Booba, estando também agendadas as atuações de Fireboy DML, Vegedream, Gabzy, Sauti Sol, Gyakie e Soraia Ramos.

O cartaz do festival conta ainda com mais de duas dezenas de outros nomes, entre músicos, 'hosts' e vários DJ, que se dividirão por dois palcos situados no areal da Praia da Rocha.

Na primeira edição, em 2019, o Afro Nation acolheu mais de 25 mil pessoas oriundas essencialmente do Reino Unido.

Em 2020 e 2021, o festival não se realizou, devido às restrições impostas devido à pandemia da covid-19.

No ano passado, o evento contou com artistas como Megan Thee Stallion e Chris Brown, levando dezenas de milhares aos concertos.

Em 2023, com "o crescimento contínuo da marca e do movimento 'afrobeats' em todo o mundo", a organização do Afro Nation reconheceu à Lusa "uma procura crescente por ingressos" e que estima ter "mais pessoas por dia" do que nas anteriores edições, sem especificar.

O Afro Nation só admite entrada a maiores de 18 anos, sendo "necessário apresentar identificação para provar a idade", segundo informação disponível no 'site' do festival.