Diana Rigg, estrela de "A Guerra dos Tronos", morreu aos 82 anos

Diana Rigg, atriz britânica conhecida do grande público por causa da interpretação de Lady Olenna Tyrell em "A Guerra dos Tronos", faleceu esta quinta-feira, com 82 anos.

"Morreu em paz esta manhã. Estava em casa com a sua família, que pediu privacidade durante este tempo difícil", revelou o agente da atriz, citado pela BBC.

Com uma carreira que passou pelo cinema, pela televisão e pelo teatro, Diana Rigg notabilizou-se pelo papel de Emma Peel, na série Vingadores, entre 1065 e 1968, e por ter sido a Bond Girl do filme "007-Ao Serviço de Sua Majestade", de 1969. Até hoje, continua a ser a única esposa de James Bond na história da saga do agente secreto mais famoso do mundo.

Porém, foi nos últimos anos, com a sua participação na série de culto A Guerra dos Mundos, que Diana Rigg se tornou uma referência mundial.