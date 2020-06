Disney ganha primeiro protagonista gay

O primeiro filme da Pixar/Disney protagonizado por um personagem assumidamente gay já estreou na plataforma de streaming Disney+, que chega a Portugal em setembro. Trata-se de ‘Out’, uma curta-metragem de nove minutos sobre Greg, um jovem com dificuldade em assumir a sua homossexualidade perante a família, numa altura em que se prepara para ir viver com o namorado, Manuel.Quando os pais aparecem de surpresa em sua casa, ele recorre e todos os truques - incluindo magia - para evitar que eles descubram a verdade, o que acaba por gerar uma série de peripécias hilariantes. É claro que, no final, o inevitável acontece e a reação dos pais ao segredo de Greg é, no mínimo, comovente.Assinada por Steven Clay Hunter, criador de ‘À Procura de Nemo’ e ‘WALL-E’, ‘Out’ é considerado um passo extremamente importante para a abordagem do tema LGBTQ, sobretudo entre pais e filhos. "A nova curta da Pixar, ‘Out’, já foi exibida mais de cinco vezes em minha casa, criando uma ótima conversa com o meu filho de quatro anos, e acabou com ele a dizer: ‘Toda a gente pode amar qualquer pessoa e eu adoro isso’", escreveu uma fã no Twitter.Em março, estreou em Portugal ‘Bora Lá’, também da Disney/Pixar, que inclui uma personagem lésbica - a agente da polícia Specter.Em ‘A Bela e o Monstro’ (2017), o personagem LeFou protagoniza um momento gay, embora discreto, quando este tenta beijar o galã Gaston.Em ‘Zootrópolis’, a coelha Judy Hopps, que protagoniza o filme, tem como vizinhos dois antílopes que poderão ser, ou não, um casal gay.