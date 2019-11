Dupla procura o carro de corridas perfeito

Esteve para ser protagonizado por Tom Cruise e Brad Pitt mas cabe a Matt Damon e Christian Bale serem os dois homens que revolucionaram a ideia do carro de corridas. Inspirado em factos verídicos, o filme ‘Le Mans’66: O Duelo’, a partir de quinta-feira nos cinemas, conta como um desenhador de veículos e um piloto de elite conseguiram levar a melhor no despique entre as marcas Ford e Ferrari, com a primeira a levar a vantagem, nas 24 Horas de Le Mans, célebre prova que decorre em França.Estava-se em 1966 quando esta dupla de homens testou os regulamentos, as leis da física e a tecnologia para conceber o modelo Ford GT40, capaz de assombrar o domínio da marca italiana, fundada por Enzo Ferrari.Esta dispendiosa produção, que custou quase 90 milhões de euros aos cofres da Fox, quis replicar ao detalhe o circuito de Le Mans, mas foi forçada a recorrer a cinco locais de rodagem, que se revelaram um desafio na mesa de montagem.Filmada na Califórnia, Nova Orleães, Luisiana, Atalanta e ainda em Le Mans, a obra tem sido elogiada pela fidelidade na ação desenfreada sobre rodas, além dos desempenhos de Damon e Bale, nos papéis do designer Carroll Shelby e do piloto Ken Miles, respetivamente.