Xutos & Pontapés, The Gift, Tony Carreira, José Cid, Lena D’Água e Carolina Deslandes são alguns dos nomes que prometem aquecer a noite de 31 de dezembro de 2023 para 1 de janeiro de 2024, em espetáculos marcados para vários pontos do País. A passagem de ano faz-se em festa e, de norte a sul de Portugal, há concertos gratuitos à sua espera.





Se os Xutos fecham o ano no palco do Casino Lisboa, no Terreiro do Paço, ao ar livre, Os Quatro e Meia são os chamarizes para a festa. E enquanto Carolina Deslandes e Richie Campbell vão animar o Porto, José Cid estará no Campo de Viriato, em Viseu, a partir das 22h30, a fazer o que faz melhor.

Passagem de ano em festa de norte a sul de Portugal com concertos gratuitos à sua espera







The Gift prometem um grande concerto em Albufeira, enquanto Bárbara Bandeira estará na Guarda e Lena D’Água assenta arraiais na Doca dos Pescadores, em Setúbal. É questão de escolher: no dia 31, há sempre música perto de si.