A habitual passadeira vermelha não se vai estender este domingo à noite para mais uma edição dos Globos de Ouro, nem o público irá assistir à entrega de prémios de cinema. A juntar-se aos constrangimentos da pandemia, o boicote que tem sido preparado a uma das maiores festas de Hollywood por motivos éticos, faz prever uma cerimónia como nunca vista.





O evento está marcado para as 18h00 (2h00 em Lisboa) no Hotel Beverly Hilton em Beverly Hills. Terá a duração de uma hora e meia e tem como objetivo destacar “o trabalho filantrópico de longa data da HFPA”. Em comunicado, a associação reforçou que “nos últimos 25 anos foram doados 50 milhões de dólares [44 milhões de euros] a mais de 70 instituições de caridade ligadas ao entretenimento, à restauração de filmes, bolsas de estudo e esforços humanitários”.À margem das polémicas com a transmissão, a corrida aos vencedores mantém-se renhida. Na frente estão dois dramas, ambos com sete nomeações, o ‘O Poder do Cão’, um western da neozelandesa Jane Campion, em exibição na Netflix, e ‘Belfast’, de Kenneth Branagh, que chega às salas de cinema nacionais a 24 de fevereiro. Entre os atores, destaque para Benedict Cumberbatch (‘O Poder do Cão’), Kristen Stewart (‘Spencer’) e Lady Gaga (‘Casa Gucci’) no drama, e na comédia Alana Haim e Cooper Hoffman (‘Licorice Pizza’).