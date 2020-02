Indústria do vinil sofre com terrível incêndio

Um incêndio de grandes proporções destruiu por completo, na semana passada, a fábrica da Apollo Masters, em Banning, na Califórnia. Foram precisos 75 bombeiros para extinguir o fogo, que não fez vítimas. Contudo, espera-se que as consequências para a indústria discográfica sejam desastrosas.A Apollo Masters é o principal fornecedor mundial de acetatos (lacquers), as matrizes usadas no processo de produção dos discos de vinil. Além desta, apenas existe uma outra, no Japão, que já apresentava problemas para acompanhar a procura deste tipo de produto, sendo responsável por cerca de 10% da demanda mundial."Não temos a certeza em relação ao nosso futuro neste momento e estamos agora a considerar opções enquanto procuramos ultrapassar este período difícil", pode ler-se no comunicado da empresa.À Pitchfork, Ben Blackwell, cofundador da Third Man Records e sócio de Jack White, disse que este acidente "representa um problema para a indústria global de vinil", acrescentando: "Não estou a ser alarmista, mas realista."Os acetatos (lacquers) produzidos pela Apollo Masters são cruciais para o processo de ‘cortar a matriz’, ou seja, a transferência do conteúdo da fita ‘master’ para a matriz de acetato com uma agulha especial. Do disco matriz é obtida uma cópia positiva, também chamada ‘disco mãe’, a partir da qual são produzidos os discos de vinil.