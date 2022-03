Foi com uma peça que viu, aos 11 anos, a partir do terceiro balcão do Teatro Tivoli (Lisboa), chamada ‘Pega Fogo’, sobre um menino maltratado pela madrasta, que descobriu o fascínio pelo teatro, do qual foi um dos nomes maiores nas últimas décadas. “Chorei que me desunhei e quando cheguei a casa, disse para mim mesmo: gostei disto. Quero ser desta gente”, revelou um dia.









Jorge Silva Melo, encenador, dramaturgo, ator, escritor, fundador de duas companhias emblemáticas (Cornucópia e Artistas Unidos), morreu esta terça-feira, aos 73 anos. Estava internado no Hospital da Luz, na capital, a enfrentar um cancro. Dizia que fazer teatro era “fazer outras vidas”, que não se considerava ator e que achava graça ser desafiado para coisas que não sabia fazer.

Em nota de pesar, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lembrou “um homem politicamente empenhado e um descobridor de talentos e congregador de vontades”, enquanto o primeiro-ministro, António Costa, recordou um ser de “espírito jovem que fez parte da geração que renovou o teatro português no pós-25 de Abril”. O dramaturgo e encenador Tiago Rodrigues (ex-diretor do D. Maria) escreveu que a morte de Jorge Silva Melo “é como se tivesse ardido a nossa mais esplêndida biblioteca, como se tivesse ruído o nosso mais fulgurante teatro”.









Leia também Medalha de mérito para decanos do teatro Em 2004, Silva Melo recebeu o grau de Comendador da Ordem da Liberdade e, em dezembro do ano passado, o Governo atribuiu-lhe uma medalha de mérito cultural por ser uma “figura referência para as artes performativas em Portugal e ter influenciado várias gerações de profissionais do setor cultural e artístico”. Em 2021, recebeu também o título ‘honoris causa’ pela Universidade de Lisboa.

O corpo de Jorge Silva Melo estará esta quinta-feira em câmara ardente, a partir das 17h30, na Basílica da Estrela, Lisboa. O funeral tem lugar 6ª feira, às 11h00, no Cemitério dos Prazeres.



Ano em que nasceu, em Lisboa, a 7 de agosto, Silva Melo. Passou a infância em Angola.





De crítico a realizador



Começou, aos 15 anos, a escrever sobre cinema no suplemento juvenil do ‘Diário de Lisboa’. Mais tarde viria a frequentar a London Film School, onde obteve um diploma em Realização.





Cinquenta anos de teatro



Em 1972 fundou o Teatro da Cornucópia, com Luís Miguel Cintra, onde esteve até 1979. Em 1995 criou a companhia Artistas Unidos, que dirigiu até à morte.