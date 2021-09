Mais de 800 atividades presenciais e online, em 150 concelhos do País (na maioria gratuitas), preenchem o programa das Jornadas Europeias do Património (JEP), que decorrem até 3 de outubro. Previstas estão 320 visitas guiadas e livres, 40 espetáculos, 100 exposições, 80 workshops e 50 conferências, em museus, monumentos, palácios e outros espaços do País, públicos e privados.









Este sábado, por exemplo, destaque para uma conferência, no Mosteiro dos Jerónimos, em Belém, por Fernando Teigão dos Santos, sobre a importância da água na vida daquele monumento. Entre as 10h00 e as 14h30 há visitas e percursos orientados pela Cerca Velha de Lisboa . No Convento de Cristo, em Tomar, as visitas fazem-se às 11h00 e 15h00. Em Coimbra propõe-se uma visita ao Arquivo da Santa Casa da Misericórdia da cidade.





Este domingo, em Lisboa, há visita guiada (15h00) às 'Galerias da Amazónia' no Museu Nacional de Etnologia. Em Leiria sugere-se uma visita ao Complexo Megalítico de Rego da Murta, guiada pela equipa que a escavou (14h00) e ateliês lúdicos, oficinas e workshops no Centro de Arqueologia (11h00). Ver programação em www.patrimoniocultural.gov.pt.

Propostas do programa

Museu de Arte Popular



Nos dias 2 e 3 de outubro, o Museu de Arte Popular, em Lisboa, oferece visitas orientadas acompanhadas de peddy-paper sobre as tradições representadas nas suas pinturas murais.





Parque e Museu do Coa



No dia 30, em Vila Nova de Foz Coa, propõe-se um passeio pelos Patrimónios do Vale do Coa, numa embarcação eletrossolar. Às 9h15 e 14h15.





Igreja dos Clérigos



No dia 30, no Porto, há visitas guiadas e percursos orientados à Igreja e Museu dos Clérigos. Entrada gratuita às 15h00.