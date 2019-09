Luan Santana a caminho de Portugal para o festival VillaMix

O cantor brasileiro, Luan Santana, publicou um video nas redes sociais durante o seu voo a caminho do festival VillaMix, em Lisboa.Na gravação, Luan agradece o atendimento "lindo da galera da TAP" e todo o carinho com que tem sido tratado na viagem que faz até Portugal para atuar no VillaMix Lisboa 2019. O cantor viaja acompanhado pela namorada, Jade Magalhães.O artista atua no Altice Arena, Parque das Nações, no próximo sábado, dia 14 de setembro. No mesmo dia atuarão ainda os Calema, Alok, Gustavo Lima e Xandi Avião. Os bilhetes encontram-se à venda online.