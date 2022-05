Maro é a terceira a atuar na final da Eurovisão

A portuguesa Maro vai ser a terceira intérprete a subir ao palco na grande final do Festival da Eurovisão, que decorre este sábado, em Turim, Itália.

"Saudade, saudade" vai ouvir-se depois das canções da República Checa e Roménia.





1 - República Checa – "Lights Off", de We Are Domi



2 - Roménia – "Llámame", de WRS



8 - Arménia – "SNAP", de Rosa Linn







9 - Itália - "Brividi", de Mahmood & Blanco







10 - Espanha - "SloMo", de Chanel





11 - Países Baixos – "De Diepte", de S10



12 - Ucrânia – "Stefania", de Kalush Orchestra







13 - Alemanha – "Rockstars", de Malik Harris





14 - Lituânia – "Sentimentai", de Monika Liu





15 - Azerbaijão – "Fade to Black", de Nadir Rustamli



16 - Bélgica – "Miss You", de Jérémie Makiesse



17 - Grécia – "Die Together", Amanda Tenfjord



18 - Islândia – "Með hækkandi sól", de Systur



Moldávia – "Trenuletul", de Zdob si Zdub & Advahov Brothers





20 - Suécia – "Hold Me Closer", Cornelia Jakobs





21 - Austrália – "Not The Same", de Sheldon Riley





22 - Reino Unido – "Space Man", de Sam Ryder





23 - Polónia – "River", de Ochman





24 - Sérvia – "In Corpore Sano", de Konstrakta





25 - Estónia – "HOPE", de Stefan





Confira o alinhamento da grande final e recorde as canções em competição.