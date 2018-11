Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Matias Damásio: “Quero muito mudar a vida das pessoas”

Cantor angolano estreia-se esta sexta-feira na Altice Arena, em Lisboa.

Por Miguel Azevedo | 01:30

Com o coração dividido entre Angola e Portugal, Matias Damásio, cantor que em pouco mais de três anos arrebatou o País, sobe, esta sexta-feira, pela primeira vez, ao palco da Altice Arena, em Lisboa. Para ouvir está não só o seu mais recente disco, ‘Augusta’, como alguns dos temas de maior sucesso da carreira.



Como convidadas especiais estarão as cantoras portuguesas Aurea e Mariza, a angolana Pérola e a espanhola Vanessa Martín. "A Altice Arena é a concretização de um sonho. É o meu maior espetáculo até hoje em Portugal e o maior que vamos fazer na Europa. Eu já passei por lá, como aconteceu, por exemplo, no espetáculo de homenagem a Pedrógão, mas voltar agora com um concerto só meu é uma coisa inacreditável. Todos os dias, quando acordo, vou ver a data", desabafa. Entre as surpresas que não se podem ainda revelar e uma megaprodução, Matias Damásio garante que tudo está a ser pensado ao pormenor.



"É um espetáculo em que eu vou tocar muito violão, que é uma coisa que gosto muito mas que infelizmente faço pouco. Vou mostrar o meu lado mais intimista, mas também vamos ter em palco uma grande banda e até violinos", revela. "Eu quero muito que este espetáculo mude a vida das pessoas".



Recorde-se que no final de outubro Matias Damásio lançou o disco ‘Augusta’, um trabalho dedicado a todas as mulheres e a uma em especial: à sua avó. "Toda a minha essência eu devo-a a ela. Infelizmente não me viu brilhar na música."