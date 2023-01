Mel Gibson vai finalmente gravar sequela de "A paixão de Cristo"

O filme "A paixão de Cristo", de 2004, vai ter uma sequela e, segundo Mel Gibson, as gravações podem ter início esta primavera, avança o jornal britânico Daily Mail.Mel Gibson, realizador do filme, já tinha revelado diversas vezes ter vontade de produzir a segunda parte da história. Foi em setembro de 2016 que confirmou que iria ser lançada a sequela com o nome "A Paixão de Cristo: A Ressurreição".É de recordar que o primeiro filme teve um orçamento de cerca 18 milhões de euros e conseguiu ganhar aproximadamente 600 milhões em bilheteira, o que fez com que se tornasse um dos filmes com maior lucro dos EUA.Apesar ter sido um sucesso de bilheteira, "A paixão de Cristo" recebeu críticas severas e causou controvérsia quando foi lançado. Os críticos mencionaram o uso excessivo de violência e mesmo um desvio demasiado drástico da história bíblica original. Por estas e outras considerações, uma segunda parte tem vindo a ser adiada há mais de 19 anos.Ainda não se sabe se os protagonistas do filme de 2004, Jim Caviezel e Monica Bellucci, que retrataram Jesus e Maria Madalena, voltarão aos seus papeis."A paixão de Cristo" retrata a história das dolorosas últimas horas de Jesus, desde o momento que é traído por Judas até a crucificação.Em príncipio, Mel Gibson vai permanecer como realizador do filme biblico.