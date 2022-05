Estreia esta quinta-feira nos cinemas ‘Um filme em forma de assim’, de João Botelho, a partir da vida e obra de Alexandre O’Neill. Um filme que tem como protagonista o próprio texto do escritor, presente nos diálogos dos atores, na banda sonora (Daniel Bernardes ) ou nas paredes dos cenários, onde surgem vários escritos do O’Neill publicitário. Filmado num armazém por causa das regras da pandemia, Botelho optou por não esconder o artifício. Lá estão assumidamente uma espécie de Rua da Escola Politécnica ou de Miradouro de São Pedro de Alcântara. Mais de 80 intérpretes, maioritariamente atores que costumam filmar com Botelho, dão vida ao argumento escrito pelo realizador e pela biografa Maria Antónia Oliveira.









Em 2021, Botelho fez ainda outro filme - ‘O Jovem Cunhal’, sobre o histórico comunista e ainda sem data de estreia nos cinemas. Certo, segundo Botelho, é a exibição da obra durante a Festa do Avante.

O realizador, que está a celebrar 73 anos, deverá começar a filmar em 2023 a biografia do ditador que governou Portugal durante quatro décadas. “Quero mostrar o monstro que Salazar era”, disse Botelho do filme que estreia em 2024, pelos 50 anos do 25 de Abril e que se intitula ‘O Calista, o Enfermeiro e a Governanta’. Já a biografia de Maria António Oliveira, já publicada em 2007, deverá ter versão revista e aumentada em 2024, pela Assírio & Alvim, para assinalar o centenário do nascimento do genial O’Neill.