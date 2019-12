'Os Astronautas': Uma aventura verídica que traz subida até às nuvens

Há cinco anos viveram, no grande ecrã, a história de amor real entre o cientista Stephen Hawking e a mulher Jane, em ‘A Teoria de Tudo’ (2014). Agora, a dupla de atores Eddie Redmayne e Felicity Jones forma novo par, para viver uma aventura à prova de gravidade, também inspirada num caso real, em ‘Os Aeronautas’, a partir desta quinta-feira nas salas.Na Londres do século XIX, o desafio está criado quando uma jovem rica, que pilota aviões, se junta a um pioneiro meteorologista para procurarem tirar partido dos balões de ar quente. O propósito é chegar mais alto do que alguma vez foi conseguido, com constantes testes aos limites da ciência.Ao ponto de alcançarem um recorde de 37 mil pés (cerca de 11,2 quilómetros) sem oxigénio suplementar.Adaptação da obra literária ‘Falling Upwards’, de Richard Holmes, o filme ‘Os Aeronautas’ tira também partido do turbilhão emocional dos dois protagonistas. Ele está em constante confronto com a comunidade científica, ela possui vários dilemas do passado para resolver.Na rodagem, Eddie Redmayne e Felicity Jones levaram o balonismo a sério e voaram de facto a uma altura de cerca de oito mil pés (perto de 2,5 quilómetros) para replicarem, com máximo realismo, o célebre voo em balão de ar quente que ocorreu no dia 5 de outubro de 1862. Com uma diferença substancial: a história diz que foram dois homens, James Glaisher e Henry Coxell, a subirem até às nuvens, mas Hollywood optou por dar uma visão romântica do feito.