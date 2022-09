Roger Waters atua a 17 de março em Lisboa

O músico Roger Waters vai atuar a 17 de março de 2023 na Altice Arena, em Lisboa, no âmbito da digressão ‘This Is Not a Drill’. O músico fundador dos Pink Floyd abrirá a etapa europeia da digressão mundial precisamente em Lisboa, seguindo depois para Espanha, Itália, Polónia, Suíça e República Checa.Em nota de imprensa, Roger Waters explica que a digressão ‘This Is Not A Drill’ é "uma inovadora e cinematográfica extravagância de rock and roll", com "dezenas de grandes canções da era dourada dos Pink Floyd e também algumas novas canções".Os bilhetes são colocados à venda segunda-feira.