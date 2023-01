Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RitmoseBlues (@ritmoseblues)

A cantora Madonna anunciou um concerto extra em Lisboa, depois de ter esgotado data do primeiro, marcado para o dia seis de novembro no Altice Arena. A produtora Ritmos & Blues anunciou que artista vai subir também a palco no dia sete de novembro.Em atualização