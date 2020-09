Aboubakar abre vaga a Toni Martínez no FC Porto

A saída de Aboubakar para o Besiktas pode abrir espaço no plantel portista para a entrada de Toni Martínez, avançado do Famalicão.









O campeão nacional, que fechou na segunda-feira o dossiê Taremi (ex-Rio Ave), está agora concentrado na contratação do avançado espanhol, de 23 anos, que se notabilizou nos famalicenses, em que realizou 39 jogos e apontou 14 golos (32 jogos na Liga e 10 golos).

Sérgio Conceição já definiu as saídas e Pinto da Costa aguarda por propostas para vender algumas das joias da coroa, casos de Alex Telles, Corona ou Danilo. O FC Porto vê-se obrigado a vender para cumprir o fair play financeiro imposto pela UEFA, mas também está a adotar uma política de contenção nas compras. Optou por contratar no mercado português, como foi o caso de Carraça (Boavista), Cláudio Ramos (Tondela), Zaidu (Santa Clara) e Taremi (Rio Ave). Qualquer um deles é conhecedor da Liga e não necessitam, por isso, de um período de adaptação ao País. Além disso, são reforços mais baratos e vão permitir baixar a massa salarial. E é aqui que assenta o empréstimo de Aboubakar ao Besiktas, com um direito de opção de compra.

Taremi já treina no Olival



O avançado iraniano Mehdi Taremi foi a novidade do treino de ontem do FC Porto no Olival, que ficou marcado pelas ausências de Danilo, Sérgio Oliveira, Pepe, Diogo Costa, Diogo Leite, Diogo Queirós, Vítor Ferreira e João Mário, que estão ao serviços das seleções nacionais.