Alexander Zverev eliminado nos oitavos de final no Open da Austrália

O tenista alemão Alexander Zverev, número três mundial, caiu este domingo nos oitavos de final do Open da Austrália, ao perder diante do canadiano Denis Shapovalov em três 'sets'.

O campeão olímpico de Tóquio2020 protagonizou a grande surpresa da jornada, ao ser eliminado pelo canadiano de 22 anos, 14.º classificado da hierarquia ATP, que se impôs com os parciais de 6-3, 7-6 (7-5) e 6-3, em duas horas e 21 minutos.

Semifinalista em 2020, Zverev era um dos principais candidatos a conquistar o primeiro 'Grand Slam' da temporada, podendo mesmo, em caso de vitória e na ausência de Novak Djokovic, ascender à liderança do 'ranking' mundial.

"Vim [para a Austrália] com o objetivo de ganhar o torneio e tornar-me eventualmente no número um mundial. Mas se jogo como joguei hoje, não o mereço. É tão simples quanto isso", declarou, desapontado, minutos depois de perder com Shapovalov.

O alemão de 24 anos, que continua à procura do primeiro título do 'Grand Slam' - tem como melhor resultado a final do Open dos Estados Unidos em 2020 -, reconheceu que o desaire deste domingo "não é culpa de ninguém".

"É só minha. Como número três, tenho que assumir mais responsabilidades pelas coisas que faço e não faço. Hoje, [o meu jogo] não foi suficiente para superar um jogador como o Denis", completou.

Nos quartos de final, Shapovalov vai defrontar o espanhol Rafael Nadal, que hoje derrotou o francês Adrian Mannarino, por 7-6 (16-14), 6-2 e 6-2, e continua na rota pelo 21.º título em torneios do 'Grand Slam'.