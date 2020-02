Benfica diz estar "sempre contra o racismo"

O Benfica disse este domingo estar sempre contra o racismo, horas depois de Marega, do FC Porto, ter sido alvo de insultos em Guimarães, numa publicação nas redes sociais do campeão português de futebol.

"Sempre contra o racismo. Em todos os momentos em que ele se revele", lê-se numa mensagem das 'águias', acompanhada por um vídeo em que se veem adeptos de vários clubes europeus a mostrarem cartão vermelho ao racismo.

Hoje, o avançado maliano do FC Porto Marega pediu para ser substituído, ao minuto 71 do jogo da 21.ª jornada da I Liga, no terreno do Vitória de Guimarães, por alegados cânticos racistas dos adeptos da formação vimaranense, numa altura em que os 'dragões' venciam por 2-1, resultado com que terminaria o encontro.