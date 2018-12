Clã Aveiro reage à derrota de Ronaldo: "Isto é o mundo que vive da podridão e da máfia"

Miguel Paixão, Kátia e Elma Aveiro já se manifestaram.

"Infelizmente isto é o Mundo que se vive da podridão, máfia e do filha da p*** do dinheiro, mas eu e muita gente irá ver uma coisa, justiça, e o poder de Deus é muito maior que essa podridão toda. Deus tarda mas não falha", escreveu Elma nas redes sociais.









Ver esta publicação no Instagram Melhor jogador do mundo ..... para quem entende de futebol ,claro ...#tou preocupadacomofututodofutebol #melhordomundocr7 #cr7 #boladeouroédele #museucr7 #futeboléele #deusnocomando Uma publicação partilhada por Katia Aveiro (@katiaaveirooficial) a 3 de Dez, 2018 às 1:46 PST "Estou preocupada com o futuro do futebol", terminou a irmã do craque. "Melhor jogador do mundo... para quem entende de futebol, claro", escreveu Kátia na legenda de uma fotografia de CR7 com o prémio em edições anteriores.

Mal Modric foi anunciado como vencedor da Bola de Ouro, Miguel Paixão, um dos maiores amigos de Cristiano Ronaldo, reagiu com duras críticas, falando na "cereja no topo da vergonha do roubo"."Só faltava mesmo isto! Absolutamente inacreditável o que foi feito este ano a grande falta de respeito por quem realmente dentro das quatro linhas fez mais do que o suficiente para ser considerado o melhor mais uma vez", pode ler-se num post no Instagram.Miguel Paixão diz que se baseia em factos e assegura: "Uma coisa é certa, ainda vão ter de aturar o melhor de sempre por muito tempo".Elma Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, reagiu à atribuição da Bola de Ouro a Luka Modric publicando uma fotografia de CR7 com o prémio numa das anteriores edições e tecendo violentamente críticas ao que se passou este domingo.Kátia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, usou as redes sociais para apoiar o jogador no dia em que este ficou em segundo lugar na atribuição da Bola de Ouro.