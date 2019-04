Conheça as escolhas de Bruno Lage em eliminatória decisiva para o Benfica na Liga Europa

João Félix e Seferovic na frente de ataque das águias frente ao Eintracht Frankfurt.

Benfica e Eintracht Frankfurt jogam a segunda mão dos quartos de final da Liga Europa a partir das 20h00 (hora portuguesa), na Commerzbank Arena, em Frankfurt, num encontro que será dirigido pelo italiano Daniele Orsato.Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Fejsa, Samaris, Gedson e Rafa; João Félix e SeferovicJardel, Fejsa e Gedson vão ser apostas iniciais de Bruno Lage, para o encontro do Benfica frente ao Eintracht Frankfurt, no encontro da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa de futebol, na Alemanha.Os três jogadores não foram utilizados na última partida dos 'encarnados', frente ao Vitória de Setúbal (4-2), para o campeonato, sendo que o central brasileiro e o médio sérvio nem sequer marcaram presença nos convocados para o embate com os sadinos.Contudo, todos eles tinham sido apostas iniciais no jogo da primeira mão, em que o Benfica venceu o Eintracht, por 4-2.Desta forma, Jardel vai render Ferro e formar dupla de centrais com Rúben Dias, Fejsa entra para o lugar de Florentino e Gedson vai ocupar o posto de Pizzi no lado direito do meio-campo.O Benfica vai entrar na Commerzbank Arena com Vlachodimos na baliza, atrás de quarteto defensivo formado por André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo. O meio-campo será composto por Fejsa, Samaris, Gedson e Rafa, enquanto o ataque fica a cargo da habitual dupla, João Félix -- autor de um 'hat-trick' na primeira mão - e Seferovic.No banco de suplentes, Bruno Lage terá à disposição Svilar, Ferro, Florentino, Pizzi, Salvio, Cervi e Jonas.Já no Eintracht Frankfurt, o avançado português Gonçalo Paciência, que marcou o segundo golo dos germânicos em Lisboa, foi relegado para o banco de suplentes, sendo que o sérvio Luka Jovic vai liderar a frente ofensiva do conjunto da casa, juntamente com Rebic, Gacinovic e Kostic.O central Hinteregger não recuperou de lesão e nem entra nas opções do treinador Adi Hütter.