'Elixir da juventude' traz a bonança ao Sporting na Liga Europa

Um só golo do elixir da juventude trouxe a bonança ao Sporting depois de semanas atormentadas pela Covid-19. Tiago Tomás, que atingiu a maioridade em junho, marcou o tento que apura o leão para o play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa.









Com nove baixas resultantes de casos positivos e até com o próprio treinador longe da vista, não houve grandes surpresas no primeiro onze oficial da época leonina, com aposta no miúdo Tomás na frente, ao lado de Jovane e Vietto. Cedo se percebeu que os escoceses teriam zero problemas em entregar a iniciativa aos da casa e que iam apostar na bola parada.

Não estavam, certamente, à espera de um golpe tão precoce. Aos 7 minutos, Wendel recupera em zona alta e Vietto puxa da magia para colocar Tiago Tomás isolado. TT, para os amigos, finalizou com uma frieza pouco condizente com os seus 18 anos.





O ritmo da partida manteve-se bastante longe de impressionante, chegando até a ser enfadonho. Adán lá sacudiu (14’) a única e acidental aproximação do Aberdeen à sua baliza. Jovane (40’) esbarrou no guardião adversário após canto do também ‘imberbe’ Nuno Mendes.





Poder-se-ia esperar uma maior propensão ofensiva do Aberdeen após o intervalo, mas não passou de especulação. O jogo lá seguiu a velocidade pouco furiosa, com vários passes falhados e muito a fazer lembrar um encontro de pré-época. Menos para Pedro Porro, que está já com a corda toda e protagonizou inúmeras piscinas na faixa direita. Numa delas, cruzou para Tiago Tomás, que cabeceou por cima. O futebol escocês continuava com a manta curta, mas o correr do relógio começou a aumentar os nervos entre os homens de Alvalade. Ponto alto aos 87’, quando Hedges ficou com tudo para empatar e atirou por cima. Depois do surto e depois deste susto, o apito para o final feliz. Sporting segue em frente.





"Muito importante alcançar um bom resultado. A equipa deu uma resposta muito boa após uma preparação em que teve de existir uma grande solidariedade. Foi um jogo bem conseguido",disse Emanuel Ferro, técnico-adjunto dos leões.