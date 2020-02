Sporting cai na Liga Europa ao ser derrotado pelo Basaksehir por 4-1

Ciclo interrompido

Em Istambul, os leões interromperam um ciclo com quatro triunfos nas várias provas.



Encaixe desperdiçado

Ao falhar a passagem aos oitavos de final, o Sporting desperdiçou 1,1 milhões de euros.



Abaixo dos 9 milhões

Os leões terminaram a Liga Europa com um encaixe de 8,986 milhões de euros.

O Sporting caiu na Liga Europa e tombou com estrondo, ao ser derrotado pelo Basaksehir, por 4-1, desperdiçando uma vantagem de dois golos conquistada em Alvalade na primeira mão (3-1).Este Basaksehir não é melhor do que o Sporting. Não é, mas ganhou pela tática de medo adotada por Silas. Os leões apresentaram-se encolhidos e com o autocarro à frente da baliza. Abdicaram do ataque para defender a vantagem.Encolhidos e tímidos, os leões de Silas foram uma pálida imagem do jogo da 1ª mão. Nessa partida foram uma equipa dominadora que perdoou uma goleada aos turcos. Esta quinta-feira foi o Sporting desta época. Sempre a cambalear, e a levantar-se a custo após as quedas. Esta quinta-feira não se levantou.Os turcos aproveitaram as vantagens concedidas por Silas e o golo de Skrtel (31’) fez ruir a tática dos leões. Maximiano e Coates têm culpas no lance. Max porque não conseguiu socar a bola e o central porque cabeceou para zona proibida.O Sporting reagiu por Acuña, que esteve perto do golo, mas Gunok defendeu com os pés. Sempre que a equipa acelerava, os turcos tremiam, mas a missão atribuída por Silas era apenas defender. Antes do intervalo, novo golo num livre de Aleksic. Max ficou a ver a bola passar.Após o intervalo, o leão libertou-se. Precisava de marcar e conseguiu-o por Vietto. Ficou em vantagem na eliminatória e até atirou à barra por Doumbia, mas voltou a encolher-se. Apareceu Visca (90+1) a empatar a eliminatória e no prolongamento fez o golo decisivo, após penálti cometido por Vietto. O Sporting pagou a fatura de não ter mais ambição."No conjunto das duas mãos fomos superiores. No prolongamento acabou por ser mais do mesmo da 2.ª parte, devíamos ter marcado e é inadmissível ter sofrido 5 golos de bola parada nas duas mãos. Não podemos permitir estes erros", disse o adjunto Emanuel Ferro.+ Mérito para os turcos pela forma como anularam o favoritismo dos leões. Perceberam que Silas iria defender a vantagem, sentiram o medo da equipa e atacaram. Visca foi o comandante desse exército.- É o principal responsável pela derrota leonina. Foi à Turquia defender uma vantagem de dois golos frente a uma equipa nitidamente mais fraca. Apostou no autocarro e ao intervalo já não havia vantagem...O juiz espanhol teve uma arbitragem que chegou a parecer um pouco caseira. No lance mais difícil acabou por ajuizar bem, ao assinalar uma grande penalidade por uma falta descabida e evitável de Vietto dentro da área. Aliás, o juiz até tinha perdoado um segundo amarelo a Vietto na 1ª parte.Intranquilo. Mal batido em dois golos.Muitas bolas perdidas. Uma aflição.Esforçado. Um corte defeituoso no 1º golo.Jogou simples.Não foi o tampão que a defesa precisava.Ajudou a defesa, mas não projetou o ataque.Um golo que deu esperança e um penálti que eliminou o Sporting.Longe de ser desequilibrador.Um remate.Longe do golo.Trouxe velocidade e criatividade.Um remate à trave e pouco mais.Defendeu. o Pedro Mendes – Perdido em campo.Depois de três empates, o Sporting perdeu esta quinta-feira pela primeira vez na Turquia.