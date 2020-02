Sporting perdoa goleada europeia frente aos turcos do Basaksehir

O Sporting venceu ontem os turcos do Basaksehir, por 2-1, na 1ª mão dos ‘16 avos’ da Liga Europa, resultado que só peca por escasso devido a vários falhanços na finalização. Alguns só com o guarda-redes Gunok pela frente.Os leões fizeram uma boa primeira parte - futebol fluído e vertical - e chegaram ao intervalo a ganhar por 2-0, com golos de Coates (3’) e Sporar (44’). Mas a vantagem podia ter sido maior, caso Bolasie e Vietto (4’), Sporar (6’ e 41’) e Jovane (15’) não tivessem desperdiçado flagrantes ocasiões. Já o Basaksehir teve alguma bola, mas nem por uma vez importunou Max, embora Coates tenha feito dois magistrais cortes perante Gulbrandsen, que ia isolar-se.A 2ª parte começou com novo golo leonino. O 3-0 foi obra de Vietto, após um bom passe de Jovane. Seguiu-se um período em que a equipa se encolheu e deu a bola a Basaksehir, que andou inúmeras vezes perto da área adversária.Max brilhou num tiro cruzado de Visca e nada pôde fazer no penálti do mesmo jogador, que deu o 1-3. Na parte final, o Sporting podia ter ampliado o marcador: Vietto, na área, tinha Pedro Mendes solto a seu lado. Foi egoísta e rematou contra um defesa. Momentos depois, Bolasie obrigou Gunok a enorme defesa.