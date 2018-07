Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo na Juventus vira "meme" nas redes sociais

Possível transferência do craque português está a inspirar a criatividade e o humor de muitos internautas.

Por Daniela Espírito Santo | 17:59

Cristiano Ronaldo poderá estar a caminho da Juventus, num possível negócio que já tem dado que falar.



Muitas são as "brincadeiras" com o craque português e a equipa italiana que povoam a Internet nos últimos dias, desde que os primeiros rumores da contratação surgiram na imprensa desportiva internacional.



A situação tem sido, muitas vezes, alvo de chacota. "Olhem que é o Ronaldo que vai comprar a Juventus", diz um utilizador, surpreendido com o valor baixo do alegado negócio, que muitos acreditam ser impossível.



O rumor até já tem direito a hashtag e desafio no Twitter: #SearrivaCR7 . Em jeito de promessa, muitos garantem o que fariam caso o negócio se concretizasse, com alguns a prometerem não faltar a jogos e outros a garantirem que vão lançar fogo-de-artifício e oferecer cotas extra ao clube para ajudar a pagar o ordenado milionário de CR7.



Para além das brincadeiras e das (muitas) tentativas de colocar, via Photoshop, Cristiano Ronaldo numa camisola da Juve, há ainda quem recorde a ligação do clube à Fiat e lance, em primeira mão, imagens da próxima campanha da marca e até um potencial novo modelo, pensado para CR7.