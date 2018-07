Funcionário do Sporting ajudou na fuga da Academia de Alcochete

Bruno Jacinto fazia a ligação às claques.

Por Tânia Laranjo e Henrique Machado | 08:37

Bruno Jacinto, o funcionário do Sporting que funciona como ligação às claques e que estava na Academia de Alcochete a 15 de maio, no dia do ataque, foi quem ajudou os ‘chefes’ da Juve Leo a saírem do local e a fugirem, evitando numa primeira fase a detenção pelas autoridades A acusação consta dos mandados de detenção, já entregues aos arguidos , onde se diz claramente que Nuno Torres, o homem que entrou com o grupo e saiu depois para ir buscar o seu BMW, foi auxiliado por este ainda funcionário do Sporting.Foi ele também quem evitou que o grupo no qual estava Fernando Mendes fosse preso. Permitiu que Nuno Torres saísse e levou-o no seu carro até ao BMW que tinha sido estacionado a poucos quilómetros. Permitiu que o elemento da Juve Leo (Fernando Mendes) voltasse a entrar e ajudasse os amigos a fugirem.Bruno Jacinto substituiu Geraldes na ligação aos adeptos, em 2017, mas nas últimas semanas não tem sido visto na Academia. Quanto aos oito suspeitos que esta quarta-feira foram ouvidos em tribunal - são já 36 os que estão presos -, ficam em prisão preventiva.