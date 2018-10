Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Imprensa inglesa avança possível regresso de Mourinho ao Real Madrid

Treinador português do Manchester United não tem vivido uma época fácil.

17:00

O Manchester United está longe de cumprir uma boa época e o Real Madrid também não se pode rir. As duas equipas têm sido aliás alvo de muitas avaliações e os seus treinadores de todas as críticas. No contexto da crise da formação merengue, o Daily Mail diz que a possibilidade de José Mourinho voltar ao Real Madrid não está colocada de parte.



O jornal inglês refere que Florentino Pérez e José Mourinho continuam a ter uma boa relação e que o presidente do Real acredita que o treinador português tem a experiência e o conhecimento necessários para conduzir o plantel numa situação difícil. O Daily Mail lembra, no entanto, que será sempre uma operação complicada de concretizar.



Mourinho não consegue rentabilizar o investimento feito no plantel. O United debate-se com um tumulto no balneário e está a 7 pontos do líder da Premier, preparando-se para a difícil visita a Stamford Bridge.



O Real Madrid continua a sofrer de ‘ronaldite aguda’, não marcando há 6h49m, tempo correspondente aos jogos com o Sevilha, Atlético, CSKA, Alavés (bem como parte do desafio com o Espanyol). Lopetegui é muito contestado, existindo quem garanta que o exame final terá lugar no dia 28 em Camp Nou.