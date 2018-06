Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Neymar alvo de ataque pela imprensa

Jogador é acusado de ser "um desastre", "egoísta" e "vulgar".

Por Sérgio A. Vitorino | 08:41

Do penteado - que visto de frente tem semelhanças a um prato de esparguete - à exibição em campo. Neymar foi o escolhido pelos brasileiros como bode expiatório para o empate de domingo (1-1) contra a Suíça.



"Neymar foi um autêntico desastre", "insistiu em vencer o jogo sozinho e acabou por o estragar", "egoísta" e por isso "responsável por ter sofrido tantas faltas" - um total de 10, o mais castigado num jogo do Mundial desde 1998 - e "esquecido que estava num jogo de equipa". Estas foram algumas das expressões utilizadas.



Outras incluíram "assim é apenas vulgar" e que "rendeu mesmo muito pouco". Foram também duros com o novo penteado do jogador. "Corte de cabelo 10 - futebol 0" e "fantasiado de catatua, não canta de galo".



Os jornais criticaram ainda o árbitro e o vídeo-árbitro por terem validado o golo dos suíços, marcado Zuber após um empurrão a Miranda. A seleção vai protestar com a FIFA.