O Saint-Étienne juntou-se ao FC Porto e ao Palmeiras na corrida por Hulk, noticiou esta sexta-feira a imprensa gaulesa. A equipa de Claude Puel está a fazer uma liga francesa aquém das expectativas, já que está no 14º lugar com apenas 18 pontos, e muito se deve à fraca finalização dos avançados (quarto pior ataque da prova, com 18 golos).









Por isso, o Saint-Étienne pretende reforçar o setor ofensivo. O brasileiro perfila-se como um candidato apetecível. No entanto, o salário elevado de Hulk poderá ser um entrave às aspirações do clube francês.

O avançado já manifestou a intenção de abandonar o Shanghai SIPG no final deste ano, altura em que termina contrato com os chineses. O internacional brasileiro auferia, até agora, cerca de 15 milhões de euros anuais, mas está disposto a baixar substancialmente o seu salário para 1,5 milhões de euros líquidos para poder abraçar um projeto europeu, um valor que continua a ser incomportável para Saint-Étienne e Palmeiras.



Além disto, Hulk estará também mais interessado em regressar a uma casa que bem conhece do que iniciar uma nova experiência noutro campeonato. O veterano dianteiro (34 anos) representou o FC Porto entre 2008 e 2012, onde marcou 78 golos em 170 jogos. O atacante conquistou ainda quatro campeonatos, três Taças de Portugal, quatro Supertaças e uma Liga Europa, e criou uma ligação afetiva com os adeptos.





O avançado continua a torcer pelos azuis e brancos. Nas redes sociais, deixou uma mensagem de incentivo à equipa do FC Porto na noite do clássico da Supertaça com o Benfica.