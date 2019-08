Sérgio Conceição: "Assobios dos adeptos? Tenho de ouvir e calar"

Sérgio Conceição entende a contestação dos adeptos do FC Porto, mas garante que nada disso vai interferir no seu trabalho nos dragões."Ouvi assobios quando o adversário saiu. Depois ouvi palmas e alguns assobios que são naturais de acordo com a nossa prestação da primeira parte. Faz parte da exigência do clube. Não esperem que critique em nenhum momento os adeptos, são a alma do clube. Tenho de ouvir e calar, trabalhar e ter resultados. Obviamente não fico cheio de sorrisos, gosto mais de ouvir palmas, mas também não fico eufórico quando as oiço nem fico em baixo quando há assobios. Ouço, vejo, mas não interfere no que é a minha dedicação. Nada, zero", frisou em conferência de imprensa.Em atualização