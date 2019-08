Sérgio Conceição: "Hoje foi um dia menos positivo"

Sérgio Conceição comentou a derrota do FC Porto este sábado na jornada inaugural da Liga NOS diante do Gil Vicente, considerando que o resultado é o espelho da ineficácia da sua equipa."Não foi um bom jogo da nossa parte, temos de assumir isso. Tivemos oportunidades suficientes para fazer o golo na primeira parte, mas depois a intranquilidade apoderou-se de nós e não sei porquê. O Gil Vicente respondeu muito bem. Continuámos a falhar oportunidades flagrantes, e numa jogada de transição o Gil Vicente conseguiu marcar. O adversário faz o 2-1, tentei meter o Fábio e colocar mais largura em campo, tentámos de tudo, queríamos entrar a ganhar, mas perdemos um jogo e temos já de olhar para o jogo de terça-feira, diante do Krasnodar. Este jogo precisa de ser analisado, houve muitas coisas que correram mal. Perdemos, hoje, juntos, como a seguir vamos ganhar todos.""O Gil Vicente recuou as suas linhas depois de estar a ganhar, e isso é normal, mas nós devíamos ter encontrado uma fórmula diferente para chegar à baliza. Fomos ineficazes, mas isto é o futebol e os resultados negativos também fazem parte. Hoje esta derrota é demérito nosso.". "Hoje foi um dia menos positivo para todos, para mim também."