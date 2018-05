Tensão entre jogadores e presidente do Sporting não é novidade

Em abril, Bruno de Carvalho tinha ameaçado os jogadores com claques após reunião tensa.

13:21

A tensão entre o presidente do Sporting Club de Portugal e os jogadores leoninos não é novidade. Desde abril que o clube atravessa uma fase de instabilidade e alguma tensão. O Correio da Manhã noticiou a 8 de abril deste ano , há apenas um mês, que Bruno de Carvalho tinha ameaçado os jogadores com a fúria das claques que tinham pelo presidente um grande sentido de lealdade.As ameaças aconteceram após uma reunião dura em Alvalade, com gritos e muita tensão. Após o encontro, o presidente ameaçou os jogadores com represálias de alguns membros da Juve Leo.Segundo apurou o CM, os jogadores chegaram mesmo a receber mensagens intimidatórias, mas mantiveram-se firmes na sua decisão de um pedido de desculpas público por parte de Bruno de Carvalho. Um pedido a que o presidente não aceitou.Esta quarta-feira, um grupo de mais de 40 indivíduos, vestidos com camisolas do Sporting, invadiram a Academia de Alcochete e agrediram gravemente vários jogadores e equipa técnica. O caso mais grave foi o de Bas Dost que ficou com a cabeça partida e teve vários ferimentos no corpo na sequência dos ataques.Até ao momento, não se sabe se estes indivíduos pertencem mesmo à claque sportinguista e quais as suas motivações para o ataque.Bruno de Carvalho reagiu na noite desta terça-feira, numa conferência de imprensa, com o seguinte comentário: "O crime faz parte do dia-a-dia. Isto foi chato, mas amanhã é um novo dia".Jogadores e adeptos manifestaram-se contra Bruno de Carvalho e as palavras de ordem das últimas horas têm sido "50 não são 3,5 milhões".