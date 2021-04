Adepto completamente nu invade relvado durante o jogo entre Manchester United e Granada

Rashford (31’) e Bruno Fernandes (90’ g. p.) marcaram os golos do triunfo (2-0) do Man. United sobre o Granada, de Domingos Duarte, que saiu lesionado, na 1ª mão dos quartos de final da Liga Europa. O encontro arbitrado por Artur Soares Dias ficou marcado pela entrada em campo de um homem nu.



Apesar de o jogo ser à porta fechada, devido à pandemia, o invasor conseguiu iludir a segurança, que só o deteve depois de ter atravessado o relvado. Destaque ainda para a reviravolta da Roma, de Paulo Fonseca, frente ao Ajax. Os holandeses colocaram-se em vantagem por Klaassen (39’), mas Pellegrini (57’) e Ibañez (87’) deram a volta no marcador (1-2).



Ver comentários