Sócios exigem demissão de Frederico Varandas na Assembleia Geral do Sporting

A Assembleia Geral (AG) do Sporting foi suspensa após distúrbios causados por adeptos afetos a Bruno de Carvalho. Ainda no decorrer da AG, Frederico Varandas foi vaiado por alguns sócios leoninos, que "exigem" a sua demissão do cargo de presidente do clube de Alvalade.Os sócios começaram a chegar ao Pavilhão João Rocha a partir das 14h00 (momento em que as portas foram abertas) e a AG iniciou-se às 15h00 e decorreu até às 18h00.A contagem dos votos estava a decorrer quando os seguranças foram obrigados a intervir na sequência dos confrontos. O policiamento foi reforçado.Em atualização