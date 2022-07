Rui Pedro Soares, presidente do B-SAD, confirmou que a equipa vai deixar de jogar como Belenenses SAD a partir da nova temporada.Depois de ter descido à II Liga, o futuro do B-SAD poderá passar por um ‘rebranding’ (mudança na marca) ou por uma junção com outra equipa em 2023/24, altura em que deixa de competir com esse nome, explicou o dirigente em entrevista ao jornal ‘Record’.