Benfica arrasa árbitro Artur Soares Dias no rescaldo do Clássico

O Benfica convidou esta sexta-feira o árbitro Artur Soares Dias a "inibir-se" do "encargo" de voltar a apitar jogos entre a sua equipa de futebol e a do FC Porto. O pedido, feito de forma pública através da newsletter diária do clube, nos seus canais de comunicação, surge na sequência do clássico de quinta-feira, que terminou empatado (1-1). Com este resultado, o Benfica mantém-se a quatro pontos do rival e vê reduzidas as possibilidades de acabar o campeonato em segundo lugar, posição que garante o acesso à fase de grupos da Champions e a um bolo financeiro superior a 40 milhões de euros.O Benfica acusa Soares Dias de dualidade de critérios em matéria disciplinar. Reclama de um cartão amarelo perdoado a Pepe, aos 80 minutos, que seria o segundo e daria expulsão, e da anulação de uma jogada de golo.Após as queixas explícitas, os responsáveis do Benfica escrevem: "Desejamos a Soares Dias as maiores felicidades no Campeonato da Europa, mas se não consegue ser imparcial e se sente condicionado a apitar jogos do Benfica diante do FC Porto, à imagem do que aconteceu ontem e no passado, iniba-se desse encargo."O Celta de Vigo continua fortemente interessado na contratação do extremo Franco Cervi, do Benfica. "Gostávamos de o contratar. Estamos a negociar e por enquanto não temos um não nem um sim. O treinador gosta dele, bem assim como a direção desportiva e a administração. Acreditamos que é um jogador que nos pode ajudar muito", disse Carlos Mouriño, presidente do clube espanhol.O jogador argentino de 26 anos termina contrato com o Benfica em 2023, mas é dado como dispensável.