Braga vence Marítimo e segura lugar no pódio da Liga

Um golo de Paulinho (90+8’) permitiu ontem ao Sp. Braga vencer o Marítimo, por 2-1, e consolidar a sua posição no terceiro lugar da Liga.Os bracarenses colocaram-se na frente por Trincão (5’), mas acabaram por adormecer à sombra da vantagem. Desperdiçaram várias ocasiões e fizeram o Marítimo acreditar. E foi isso que aconteceu na segunda metade, quando os insulares empataram o jogo com um golo do recém-entrado Correa.Os bracarenses tremeram e ainda viram o vídeo-árbitro anular um golo aos anfitriões. Contudo, Paulinho redimiu-se de um falhanço incrível e fez o 2-1 nos descontos.