Chaves para a vitória com uma reviravolta frente ao Marítimo

Com uma reviravolta operada na segunda parte, o D. Chaves foi à Madeira vencer o Marítimo por 2-1, conseguindo assim o primeiro triunfo desde o regresso à Liga.









O triunfo acaba por premiar a boa dinâmica dos flavienses, com um futebol muito apoiado e bom critério na saída para o contra-ataque.

Já a equipa do Marítimo revelou alguma ansiedade. Adiantou-se no marcador, aos 39 minutos, por Joel Tagueu, mas não conseguiu consolidar a vantagem. Antes do intervalo poderia ter chegado o empate, mas João Teixeira falhou com estrondo a marcação de um penálti (falta de André Vidigal sobre João Correia), ao atirar ao lado da baliza.





Apesar da perdida, para a segunda parte o jogo ficava em aberto. E João Teixeira teve oportunidade de redenção, ao apontar o golo da igualdade, aos 70 minutos, com um disparo à entrada da área. A cambalhota ficou consumada cinco minutos mais à frente, por Batxi, no desenvolvimento de uma rápida jogada de contra-ataque.