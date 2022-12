Chelsea veio a Lisboa para contratar Enzo Fernandéz

O Chelsea veio a Lisboa para negociar com o Benfica a transferência de Enzo Fernández. A CMTV apurou que o clube londrino já apresentou ao Benfica as condições nas quais quer finalizar o negócio. O clube inglês colocou em cima da mesa uma proposta superior a 120 milhões de euros, que é o valor da cláusula de rescisão do médio argentino de 21 anos. Esta proposta do Chelsea não será a única a chegar à Luz por Enzo Fernández.A CMTV sabe que Jorge Mendes é o responsável por fazer a ligação entre vários clubes de topo europeu e a SAD liderada por Rui Costa. Perante estes novos dados, Enzo Fernández pode mesmo sair em janeiro. Ainda assim, e tal como a CMTV já avançou, o presidente do Benfica vai tentar tudo para manter Enzo Fernández na Luz até ao final da época. Só depois é que quer avançar com a venda. O próprio jogador pode estar inclinado a ficar. Segundo o jornal Record, Enzo acredita que pode vencer a Liga dos Campeões pelo Benfica esta temporada. Mais informações no programa "Mercado".