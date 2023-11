Criada petição para destituir Fernando Madureira de sócio do FC Porto

"Solicito a Vossa Excelência José Lourenço Pinto, Presidente da Mesa da Assembleia Geral do FC Porto, que convoque uma Assembleia-Geral Extraordinária para que os sócios possam deliberar sobre a destituição do Sr. Fernando Madureira como membro do Futebol Clube do Porto", conclui o texto.

Foi criada, esta terça-feira, uma petição pública para destituir o líder da claque Super Dragões de sócio do FC Porto.A petição já conta com cinco mil assinaturas e refere a "conduta inadequada" de Fernando Madureira, com "prejuízo para a imagem do clube".Na segunda-feira, a Assembleia Geral do FC Porto teve de ser cancelada e reagendada para 20 de novembro , na sequência de agressões entre os presentes.A petição surge um dia depois dos desacatos e refere o "desrespeito a outros sócios" e as "injúrias" de Fernando Madureira.