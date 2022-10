Dragão de ouro garante apuramento

Quatro e quatro dá oitavos. O FC Porto não esqueceu a primeira volta e devolveu na mesma moeda a fatura aos belgas, numa vingança que foi um prato que se serviu frio, como o gelo que corre nas veias de Diogo Costa. Um prato, já agora, bem apuradinho para a próxima fase da Champions, graças ao empate de Madrid.





Com o mesmo onze do clássico, incluindo Eustáquio, o FC Porto começou logo forte e encostou o adversário às cordas. Faltou a pontaria, com cinco oportunidades deitadas fora em meia hora. Ora, então, digam lá 33, o minuto em que o cântaro lá deixou a asa na fonte: Otávio aproveita um mau passe dos belgas, isola com mestria Taremi e o iraniano faz o primeiro golo sofrido pelo Club Brugge na prova. Não seria o último.





Incrível e decisivo. Diogo deu cabo do ânimo belga e lançou os colegas rumo ao destino final, com atropelamento pelo meio. Primeiro, Evanilson, a aproveitar desorientação alheia aos 57’. Depois, Eustáquio, de recarga, a redimir-se do clássico. E o tiro final na ‘vendetta’ foi dado pelo pé de Taremi, mas tudo planeado pelo génio de Otávio. Vingança em Bruges e recompensa de milhões confirmada, com drama, no empate de Madrid.Diogo Costa está um muro e é o terror para os avançados: terceiro jogo seguido na Champions a defender penáltis e, esta quarta-feira, com missão a dobrar. E por falar em dobrar, mais dois golos para Mehdi Taremi.Com a bola já longe, mas ainda em campo, David Carmo pontapeou o adversário na área e cometeu um penálti que poderia ter colocado em causa a vitória. Valeram-lhes as rezas a São Diogo das Balizas.Foi o videoárbitro a dar conta do penálti cometido por David Carmo e seria também o VAR a mandar repetir, por entrada de Stephen Eustáquio na área. Decisão rigorosa, mas correta.Aos cinco minutos de descontos, com Atl. Madrid e Leverkusen empatados a duas bolas, o árbitro apitou para o fim do jogo, mas ainda havia um lance em análise no VAR, que resultou num penálti. Mas Carrasco falhou e deu o apuramento ao FC Porto.Se Diogo segurou o ataque do Brugge, Taremi martelou a defesa belga. Perdoou aos 16’, mas acertou a mira e marcou com classe aos 33’ e aos 70’. E enquadrou Eustáquio para o 3-0.É um autêntico muro. Defendeu um penálti à primeira e quando o árbitro mandou repetir o lance. E voltou a brilhar aos 84’.Para um jogador tão criativo é impressionante o rigor que mostra a defender.Impecável. Controlou a sua zona de ação e esteve atento nas ‘dobras’.Estava a ‘limpar’ tudo, até que cometeu um penálti infantil.Exibição competente, sem comprometer atrás e ajudando à frente.Foi o trabalhador incansável do costume.Falhou um golo certo aos 7’. Não se deixou ir abaixo e marcou aos 60’.Exibição monstruosa e não só pelas duas assistências deliciosas para Taremi. É solidário a defender e desequilibrador a atacar.Quase marcava aos 25’ e iniciou as jogadas do terceiro e quarto golos.Muita mobilidade no ataque. Eficaz no golo que marcou.Cumpriu.Alguns minutos para ganhar confiança.Mais um jogo no currículo do reforço.Fez a estreia na Champions.Entrou para somar uns minutos."Quero dedicar este triunfo à minha família, aqui representada pelo meu filho Sérgio. É para eles, que têm sofrido bastante. Depois daquele jogo no Dragão [mulher e dois filhos do treinador iam no carro apedrejado] temos sofrido imenso", afirmou esta quarta-feira Sérgio Conceição.O técnico elogiou a exibição da sua equipa - "são os mesmos jogadores que também perderam por 4-0 no Dragão" - mas arrasou David Carmo pelo penálti cometido: "Não é normal a este nível, no campeonato ou nas provas internas, um jogador cometer um erro do género. Eu desculpo tudo, mas desta forma aceito com mais dificuldade."